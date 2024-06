Murat YakÄ±n, enfin prophÃšte en son pays

information fournie par So Foot • 28/06/2024 à 20:50

Murat Yakın, enfin prophÚte en son pays

Éjectée de la première place du groupe A dans les dernières secondes par l’Allemagne, la Suisse doit passer au révélateur italien ce samedi à 18h, pour le premier huitième de finale de l’Euro 2024. Son sélectionneur, Murat Yakın, a cristallisé de nombreux doutes ces derniers mois, mais semble désormais incarner le nouveau visage de la Nati.

« Enfin un peu de reconnaissance » , s’est exclamée une internaute sur TikTok à propos de Murat Yakın à la suite de la victoire de la Suisse face à la Hongrie (1-3) pour lancer l’Euro 2024. Il est vrai que depuis son arrivée à ce poste en août 2021, le sélectionneur suisse n’a pas été épargné par les critiques. « Je le dis depuis 2022 » , commente une autre pour montrer aux supporters de la Nati que, pendant cette période trouble, elle voyait tout de même les qualités du bonhomme. Finalement, il s’avère que ce sont des vidéos vantant le physique de Murat Yakın qui tournent sur les réseaux sociaux, plus que celles des schémas tactiques. « Il a la cote auprès du public féminin, il a un charme fou et il le sait. Avant chaque match, il se rend vers les tribunes suisses pour se faire acclamer » , raconte Laurent Favre, rédacteur en chef de la rubrique sport du Temps , quotidien suisse. Pourtant, le coach de 49 ans, dont le style rappelle Mads Mikkelsen, peut se targuer de sérieux progrès sur le terrain. Ce n’est pas seulement grâce à la nouvelle paire de lunettes de l’homme sur le banc – qui se marie parfaitement avec ses cheveux longs grisonnants – que la sélection helvète a lutté jusqu’au bout avec l’Allemagne pour la première place du groupe et qu’elle s’apprête à affronter l’Italie en huitièmes de finale ce samedi.

Go Switzerland 🥰🤩❤️⚽️🇨🇭 #europeanchampionship #muratyakin #footballedits #switzerland …

Tous propos recueillis par EL, sauf mention.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com