Mohamed Charfi : « L'élection est la clé pour sauvegarder le pays »

À moins d'une semaine du scrutin prévu le 12 décembre prochain, toutes les hypothèses sont permises en Algérie. D'un côté, les autorités sont déterminées à organiser l'élection présidentielle dans les délais prévus. De l'autre, des milliers d'Algériens continuent à protester chaque semaine contre cette option avec comme objectif le départ du système et toutes ses figures emblématiques. Dans cet entretien, le président de l'Autorité nationale indépendante pour les élections (Anie) revient sur les enjeux de ce rendez-vous, les difficultés qui peuvent être rencontrées et appelle les jeunes à préserver le caractère pacifique du mouvement.Le Point Afrique : L'élection présidentielle est prévue le 12 décembre prochain. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin ?Mohamed Charfi : Ce serait ignorer la réalité ou faire une fausse appréciation (de la situation) que de dire que toutes les conditions sont réunies, car cela sous-entend la perfection. Tout le monde reconnaît qu'il y a une diversité de positions vis-à-vis de scrutin. Nous savons qu'il y a des Algériens qui pensent que l'élection n'est pas la solution et d'autres qui pensent le contraire. Les avis divergents sont un signe de la bonne santé démocratique du pays puisque les citoyens sont libres...