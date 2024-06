Milan Skriniar ne compte pas bouger du PSG

Milan Škriniar est fan d’un attaquant du Real Madrid.

Dans une interview donnée au journal L’Équipe , le défenseur international slovaque a raconté sa première saison au PSG. Et il a été clair : son désormais ex-coéquipier Kylian Mbappé est « le meilleur joueur du monde ». « Je l’ai côtoyé à l’entraînement un an et j’ai vu ce qu’il était capable de faire », précise-t-il. Le défenseur arrivé l’été dernier a affirmé son envie de rester à Paris, malgré ses douze petites titularisations cette saison : « J’ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. » …

UL pour SOFOOT.com