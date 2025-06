Migrants: 9 passeurs condamnés à 7 et 8 ans de prison pour un naufrage mortel dans la Manche

information fournie par AFP • 30.06.2025 • 11:34 •

"C'est l'horreur": la canicule sévit lundi sur quasiment toute la France, avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés et ne devraient pas baisser avant le milieu de la semaine. "Quand on est âgé, on souffre encore plus", relève Christiane, ... Lire la suite