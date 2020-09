Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mexique: Un journaliste retrouvé mort décapité Reuters • 10/09/2020 à 07:23









MEXIQUE: UN JOURNALISTE RETROUVÉ MORT DÉCAPITÉ MEXICO (Reuters) - Le corps d'un journaliste enquêtant sur des affaires criminelles dans l'Etat de Veracruz au Mexique, a été retrouvé décapité mercredi, ont rapporté les médias locaux. Julio Valdivia, âgé de 44 ans, était spécialisé dans la "nota roja", une branche du journalisme populaire au Mexique qui traite des crimes violents. Son corps a été retrouvé à Tezonapa, à environ 100 kilomètres de la capitale de l'Etat, Veracruz. "Le corps de Valdivia a été retrouvé près de la voie ferrée, décapité et torturé", a déclaré sous couvert d'anonymat un journaliste du Diario El Mundo, journal de Veracruz où travaillait Julio Valdivia. Plusieurs médias locaux ont rapporté la mort de Julio Valdivia, le quatrième journaliste tué cette année au Mexique. (Lizbeth Diaz; version française Camille Raynaud)

