Les Français détenus en Iran inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël

Une banderole représentant les Français Cécile Kholer et Jacques Paris détenus en Iran, lors d'un rassemblement pour leur libération, devant la mairie de Bayonne, le 7 mai 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, sont inculpés d'"espionnage pour le Mossad", le service de renseignement extérieur israélien, de "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre", ont indiqué à l'AFP une source diplomatique occidentale et l'entourage des détenus.

"Nous avons été informés de ces accusations", a affirmé la source diplomatique occidentale, ajoutant que ces accusations étaient "infondées".

"Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont vu un juge qui a confirmé ces trois chefs d'inculpation", a déclaré la soeur de Cécile Kohler. "On ignore quand (ils se sont vus notifier ces chefs d'inculpation). Mais ils n'ont toujours pas accès à des avocats indépendants", a-t-elle ajouté lors d'un entretien avec l'AFP au lendemain d'une visite consulaire du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Téhéran.

Chacun de ces trois chefs d'inculpation est passible de la peine de mort.

Jusqu'à présent, l'Iran a indiqué que les deux Français étaient accusés pour espionnage mais il n'a jamais révélé pour quel pays précisément. Téhéran n'a pas encore confirmé si de nouvelles accusations avaient été portées contre eux.

"Ces motifs d'inculpation, s'ils sont confirmés, sont totalement infondés", a réagi une source diplomatique française interrogée par l'AFP. "Cécile Kohler et Jacques Paris sont innocents. Aucune sentence ne nous a été communiquée et à notre connaissance n'a été prononcée", a-t-elle ajouté, exhortant les autorités iraniennes à autoriser Cécile Kohler et Jacques Paris à avoir accès à leurs avocats.

"Nous n'avons cessé d'exiger leur libération immédiate et inconditionnelle depuis leur arrestation il y a plus de trois ans", a indiqué de son côté le porte-parole du Quai d'Orsay, ajoutant que le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avaient "réitéré cette exigence auprès de leurs homologues iraniens à plusieurs reprises et encore ces derniers jours".

Mardi, Jean-Noël Barrot avait annoncé que Cécile Kohler et Jacques Paris dont on était sans nouvelles depuis la récente frappe israélienne sur leur prison, avaient reçu la visite d'un diplomate français.

Les familles et les avocats du couple avaient réclamé vendredi "une preuve de vie immédiatement". "Nous ignorons tout du sort de Cécile et Jacques, nous ignorons s'ils sont encore vivants, nous ignorons où ils sont", avait alors alerté la soeur de Cécile, Noémie Kohler.

Les autorités françaises avaient indiqué la semaine précédente avoir "eu l'assurance" que les deux Français n'avaient pas été blessés dans la frappe israélienne. Mais "cette information vient des autorités iraniennes", ce qui est "loin d'être une garantie", avait alerté Noémie Kohler, dont le dernier contact téléphonique avec sa soeur remonte au 28 mai.

Cécile Kohler, professeure de lettres de 40 ans originaire de l'est de la France et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, ont été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.