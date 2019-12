Meurtre d'Alexia Daval : le procureur écarte la thèse de l'accident

La personnalité complexe de Jonathann Daval n'est plus un mystère pour Emmanuel Dupic. Au fil des 29 pages qui composent son réquisitoire rendu le 18 décembre dernier et consulté par nos confrères du Parisien, le procureur de Vesoul rend hommage au méticuleux travail d'enquête réalisé par les gendarmes et livre une conclusion tranchante : l'affaire de la mort d'Alexia Daval relève d'un « scénario machiavélique ».En octobre 2017, à Gray-la-Ville, en Haute-Saône, Jonathann déclare à la gendarmerie la disparition de sa femme Alexia, partie faire son jogging. Son corps sera retrouvé partiellement calciné dans un bois quelques jours plus tard. Après s'être fait passer pendant 3 mois pour un époux éploré, désespéré sous l'?il des caméras et supporté par sa belle-famille, Jonathann Daval avait fini, après pléthore de dénégations lors d'une confrontation avec la mère d'Alexia Daval, par reconnaître avoir frappé et étranglé la victime lors d'une violente dispute.Lire aussi Jonathann Daval au psy : « Ce que je voulais, c'est qu'Alexia se taise »Restait alors aux enquêteurs la tâche difficile de déterminer les circonstances de la mort de la jeune femme et, notamment, l'éventuelle préméditation. Alors que le très remarqué Me Randall Schwerdorffer, avocat du meurtrier présumé, présentait son client comme un « mec formidable » sous le joug d'une femme « à forte personnalité » dans les secondes qui...