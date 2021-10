Méga-commande de Hertz et sommet des ventes : Tesla s'envole

Pour la première fois de l'histoire automobile, une voiture électrique domine le marché des ventes en Europe. Et le marché de la location suit la tendance.

(illustration) ( AFP / JOHN THYS )

Avec 24.591 modèles écoulés (soit 2,6% du marché), la Tesla Model 3 s'est hissée en tête des meilleurs ventes européennes en septembre. L'entrée de gamme du constructeur 100% électrique devance la Renault Clio et la Dacia Sandero sur le podium, une première pour une toute électrique, selon un rapport publié lundi 25 octobre par le cabinet Jato Dynamics.

Dans le même temps ou presque, le géant de la location Hertz a annoncé une méga-commande de 100.000 véhicules Tesla, dans un projet d'électrification de son parc automobile. Le loueur de voitures américain, qui est sorti de faillite en juillet dernier, souhaite offrir une large flotte de véhicules électriques à ses clients et va commencer par commander 100.000 unités au constructeur d'ici fin 2022. Les clients pourront louer des Tesla Model 3 dès début novembre dans les principales agences Hertz aux Etats-Unis et dans quelques villes européennes, a ajouté l'entreprise dans un communiqué en précisant être aussi en train d'installer des milliers de bornes de recharge dans son réseau. Selon Bloomberg , cette commande, d'une ampleur inédite dans l'histoire de l'automobile électrique, représente un revenu estimé à 4,2 milliards de dollars pour Tesla Inc.

Chiffres clés de Tesla, dont les bénéfices nets ont plus que quadruplé au troisième trimestre 2021 grâce à des ventes en forte hausse ( AFP / )

Les ventes de Testa s'expliquent en partie par une augmentation traditionnelle des ventes de Tesla au mois de septembre. Mais c'est aussi un signe étincelant de l'électrification du marché européen. Globalement, le marché automobile européen s'est effondré en septembre, revenant à ses niveaux de 1995 avec 718.598 voitures neuves vendues. Le marché ne s'est pas remis de la crise du Covid-19 et les constructeurs sont fortement touchés par une pénurie de pièces électroniques.

Mais tandis que les ventes de voitures thermiques baissent, les immatriculations d'hybrides et d'électriques explosent. Au troisième trimestre, il s'est vendu en Europe plus de voitures hybrides, hybrides rechargeables et électriques que de voitures à essence.