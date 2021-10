Automobile : plus de 100.000 emplois menacés en France d'ici 2030?

Tel est le "scénario du pire" évoqué par l'ancien ministre Luc Chatel, aujourd'hui président de la Plateforme automobile, qui appelle à des "investissements massifs" pour réussir le tournant de l'électrique.

"Il faut inventer autre chose". L'ex-ministre Luc Chatel, désormais à la tête de la "Plateforme automobile", a appelé à des investissements pour le développement de l'électrique en France, dans un secteur automobile morose, qui pourrait selon lui perdre 100.000 emplois d'ici dix ans.

"Il y a deux ans, avant la crise Covid, nous estimions à -15.000 emplois l'impact de la transition vers l'électrique. Nous sommes aujourd'hui à 65.000". Il y a un "scénario du pire" dans lequel "l'impact serait supérieur à 100.000 emplois à l'horizon 2030. C'est un des scénarios sur lesquels nous travaillons", a t-il mis en garde lundi 25 octobre, à l'antenne de RTL .

Se pose désormais le défi de la transformation de l'appareil industriel vers l'électrique. "Changer de mode de propulsion, c'est une révolution". "Pendant 100 ans, nos constructeurs ont fabriqué des moteurs thermiques. Ils ont d'ailleurs été les champions en la matière. Nous avons une expertise en France des moteurs thermiques de petite cylindrée absolument unique au monde. En une dizaine d'années, nous avons baissé de 46% les émissions de CO2, nous avons divisé par 10 les émissions de particules. Il y a eu des efforts absolument considérables. Tout ça c'est fini ! Il faut inventer autre chose. L'autre chose, c'est l'électrique", résume t-il.

Quelle place pour la France dans ce "nouveau départ" ?

"C'est une technologie complètement différente. Il y a des entreprises qui risquent de disparaitre, des métiers qui vont disparaitre". De l'autre côté des métiers vont émerger pour fabriquer des pièces qui n'étaient pas utilisées aujourd'hui pour des moteurs thermiques. C'est un nouveau départ pour l'industrie automobile". La question c'est 'Comment la France est dans le coup'", ajoute t-il, mentionnant les projets de Stellantis en Lorraine, ou de Renault à Douai.

"Les conditions pour réussir, c'est d'être capable d'attirer ces investissements du futur. "Il y aura plus de 200 milliards d'euros investis dans l'électrique en Europe dans les prochaines années". L'enjeu est d'attirer les investissements. "Nous avons besoin d'investissements massifs et de compétitivité".

Sept ans après l'explosion du "Dieselgate", les ventes de diesel ont été divisées par deux sur un an, avec 381.473 véhicules vendus au troisième trimestre. Cette croissance vient notamment des pays d'Europe centrale, où les ventes d'hybrides ont augmenté de 69,3% entre juillet et septembre. Le marché automobile morose, miné par les effets de la crise sanitaire et les pénuries de semi-conducteurs, profite d'abord à ces véhicules. D'autant plus que de nombreuses métropoles à travers l'Europe interdisent progressivement l'accès de leurs centre-ville aux moteurs classiques.

Largement subventionnés, les électriques et hybrides rechargeables ont presque doublé leur présence sur le marché européen, avec 9,8 et 9,1% du marché, soit respectivement 212.582 et 197.300 véhicules vendus. Depuis 2020, les constructeurs traditionnels ont dopé leur offre d'hybrides et d'électriques. Chez Renault par exemple, la part de véhicules hybrides et électriques dépasse désormais 20% des ventes.