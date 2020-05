Masques : Macron affirme que la France n'a « jamais été en rupture »

Le chef de l'État s'exprimait dans un reportage de BFM TV tourné à l'Élysée. © FRANCOIS MORI / POOL / AFP

« Des manques, des tensions, mais jamais de rupture. » Ainsi le chef de l'État résume-t-il la politique d'approvisionnement en masques menée par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Dans un reportage diffusé lundi soir sur BFM TV, Emmanuel Macron persiste donc, malgré les nombreuses critiques émanant de tous bords politiques sur la question précise des masques, d'abord limités avant d'être encouragés et même obligatoires dans les endroits sensibles.

« Les choses ont été dites, gérées, déclare-t-il. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée. » Reconnaissant des erreurs, Emmanuel Macron assure néanmoins à ses détracteurs : « Et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, des tensions, c'est ce qu'il faudra regarder pour le corriger et prévenir. »

« Mépris, déni, arrogance... »

Dès le lendemain, cette phrase a suscité l'indignation d'un certain nombre de personnalités politiques et sur les réseaux sociaux, le court extrait vidéo dépassant le million de vues sur Twitter. Comme l'explique BFM TV, Marine Le Pen a

