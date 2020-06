Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masqués, les Français votent pour un second tour des municipales risqué pour Macron Reuters • 28/06/2020 à 12:14









MASQUÉS, LES FRANÇAIS VOTENT POUR UN SECOND TOUR DES MUNICIPALES RISQUÉ POUR MACRON par Richard Lough PARIS (Reuters) - Portant des masques et munis de leur propre stylo, les électeurs français se rendent enfin aux urnes pour le deuxième tour d'un scrutin municipal qui risque de porter un coup aux ambitions de la République en Marche, le parti du président Emmanuel Macron. Ce scrutin devait initialement avoir lieu le 22 mars mais il a été reporté de plus de trois mois en raison essentiellement du confinement mis en place entre le 17 mars et le 11 mai pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus, qui a fait près de 30.000 morts en France à ce stade. Il y a un an, Emmanuel Macron nourrissait l'espoir que son parti, qui avait remporté haut la main les élections législatives de 2017, allait asseoir sa présence dans le pays à la faveur de ces élections locales, alors vues comme un tremplin dans la perspective des élections présidentielles de 2022. Mais, au cours des derniers mois, les conseillers d'Emmanuel Macron ont minimisé les chances de succès de la République en Marche, lui disant qu'il était possible, voire probable, que le parti se retrouve sans aucune victoire majeure dimanche. A Paris, les sondages suggèrent qu'Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante, devrait être aisément réélue, notamment du fait d'une campagne désastreuse, marquée par l'affaire Griveaux, de la LREM dans la capitale. L'investiture de Benjamin Griveaux à Paris avait fait grincer des dents au sein de la LREM, conduisant le mathématicien Cédric Vilani, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, à faire dissidence et à présenter sa propre liste au premier tour. Mal en point dans les sondages à l'époque, Benjamin Griveaux avait renoncé à sa candidature un mois avant le premier tour, en raison notamment de la diffusion d'une vidéo intime, pour être remplacé au pied levé par Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. "(Agnès) Buzyn elle a été parachutée sans connaître ses intentions. C'était beaucoup trop rapide. Il n'y a pas eu de propositions concrètes", a déclaré Jacqueline, une électrice à la retraite. PARIS NE SERA PAS LA SEULE DÉCEPTION DE MACRON Contrairement à la LREM, les écologistes devraient afficher de bonnes performances dans nombre de grandes villes, dont Lyon, Bordeaux et Marseille, poursuivant sur la lancée initié par leurs résultats des élections européennes de 2019. A l'autre bout du spectre politique, le Rassemblement national, le parti d'extrême-droite dirigé par Marine Le Pen, pourrait conquérir sa première ville de plus de 100.000 habitants avec Perpignan. Le premier tour des élections municipales avait été maintenu le 15 mars, en dépit de l'accélération l'épidémie du coronavirus, qui avait conduit 48 heures plus tard le gouvernement à mettre en place un strict confinement qui n'a été levé que le 11 mai. Dans les bureaux ce vote, les assesseurs sont assis derrière des écrans en plexiglas, portant des masques ou des protections de visage. "C'était mieux que la dernière fois", a déclaré Jean de Nathan, qui est à la retraite. Emmanuel Macron s'est engagé à "réinventer" sa présidence, avec notamment la présentation en juillet d'un plan détaillé des deux dernières années de son mandat, censées le mettre orbite pour le scrutin de 2022. Ceci pourrait passer par un remaniement gouvernemental et notamment par le remplacement d'Edouard Philippe, dont la popularité est largement supérieure à celle d'Emmanuel Macron, à Matignon. Le Premier ministre s'est présenté aux élections municipales du Havre, où il a été mis en ballottage difficile par le candidat du parti communiste. (Avec la contribution de Yonathan Van der Voort, Benoit Van Overstraeten pour la version française)

