information fournie par So Foot • 26/06/2024 à 18:59

Martigues contraint de se délocaliser à Marseille

Le Vélodrome sonnera creux pour les Martégaux.

D’après BFM Marseille Provence, le FC Martigues va bel et bien jouer ses matchs à domicile à Marseille, du côté de l’Orange Vélodrome. Plus rénové depuis 1974, le stade Francis Turcan (8 289 places) n’est en effet pas homologué pour la Ligue 2 et, au moins durant la première partie de saison, voilà les Martégaux contraints de trouver une nouvelle maison… à 45 kilomètres.…

AL pour SOFOOT.com