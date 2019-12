Maroc : la bataille contre les inégalités peut commencer

Avec la première réunion de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), le Maroc prend pour de bon le virage d'une nouvelle stratégie économique. Ce 16 décembre, l'instance dédiée a dévoilé ses objectifs, par la voix de son président Chakib Benmoussa, actuel ambassadeur du Maroc en France. Sa mission ? Établir un diagnostic « précis et objectif » de la situation au Maroc pour permettre au royaume d'intégrer le cercle des pays avancés, a fait savoir l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel ambassadeur du royaume à Paris. Des propositions sur la diversification des « sources de création de richesses » ainsi que sur l'élargissement des bénéficiaires de ces richesses « à l'ensemble des catégories sociales et espaces territoriaux » sont attendues, révèle l'agence de presse marocaine MAP.Pour l'aider dans sa démarche, Chakib Benmoussa pourra compter sur les 34 autres personnalités appelées par Mohammed VI à se pencher sur la question. Le politologue Mohamed Tozy, la présidente de l'Association de lutte contre le sida (ALCS) Hakima Himmich, Michel Zaoui, banquier d'affaires à Londres, le président du Conseil économique social et environnemental (Cese) Ahmed Reda Chami ou encore Ghita Lahlou El Yagoubi, directrice de l'École centrale de Casablanca?, tous participent à la rédaction d'un premier rapport attendu par Mohammed VI d'ici à l'été 2020.Lire aussi : Maroc ? Fête du trône : cap sur l'inclusion...