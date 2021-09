Marché européen de l'énergie : le lien entre le prix de l'électricité et celui du gaz, "une aberration écologique et économique" selon Agnès Pannier-Runacher

Ses propos font écho à ceux de Bruno Le Maire qui souhaite "revoir de fond en comble le fonctionnement du marché unique de l'électricité". Jugeant ses règles "obsolètes", il a promis d'aborder le sujet lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro le 4 octobre à Luxembourg.

La ministre française de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, le 30 juin 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La ministre française de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a critiqué mercredi 29 septembre le fonctionnement du marché de l'énergie européen. "Avoir un marché de l'électricité qui soit connecté à celui du gaz pose un problème. Au fond, c'est une aberration écologique et c'est une aberration économique", a déclaré Agnès Pannier-Runacher à Bruxelles, en marge d'une réunion des ministres européens de l'Industrie.

Ses propos font écho à ceux du ministre des Finances Bruno Le Maire qui avait réclamé la semaine dernière de "revoir de fond en comble le fonctionnement du marché unique de l'électricité". Jugeant ses règles "obsolètes", il a promis d'aborder le sujet lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro le 4 octobre à Luxembourg. "En France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique, donc on a une énergie décarbonée et un coût très bas, mais le marché (...) fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz", avait-il dénoncé, sans préciser ses pistes de réforme.

Les prix de l'électricité sont en train de flamber sur le marché de gros, tirés par ceux du gaz, et les tarifs réglementés de l'électricité pourraient augmenter de 12% en février pour les particuliers . Cette hausse de l'électricité "est difficile à expliquer à la population. Elle est contre-intuitive à un moment où on plaide pour une plus grande électrification pour économiser des tonnes de CO2" et où "il y a de plus en plus d'énergies renouvelables et de moins en moins d'énergie fossile", a estimé Agnès Pannier-Runacher.

L'UE prête à valider les "mesures temporaires" des Etats pour aider les consommateurs

La question du nucléaire a par ailleurs été mise sur la table mercredi par plusieurs pays membres qui souhaitent que cette technologie soit reconnue par l'UE comme une solution pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, a-t-elle indiqué. "Nous plaidons pour que le nucléaire fasse partie des solutions accessibles pour l'ensemble des pays européens", a déclaré la ministre française.

La Commission européenne avait annoncé le 22 septembre qu'elle était prête à valider des "mesures temporaires" des Etats de l'UE face à la flambée des prix de l'énergie. "Il existe des outils auxquels les Etats peuvent recourir immédiatement" pour alléger les factures énergétiques des consommateurs, avait expliqué la commissaire européenne Kadri Simson à l'issue d'une réunion des ministres européens de l'Energie en Slovénie.

Ce sujet doit également être abordé lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE les 21 et 22 octobre.