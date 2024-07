Manchester United a trouvé un nouveau directeur sportif

Ça bouge du côté de MU.

Après avoir annoncé la fin du télétravail, la rénovation de son centre d’entraînement et la poursuite sur le banc d’Erik ten Hag, Manchester United va se doter d’un nouveau directeur sportif. D’après les informations de The Athletic , le club mancunien a trouvé un accord avec Newcastle pour recruter Dan Ashworth à ce poste. L’Anglais de 53 ans avait quitté ses fonctions de directeur sportif chez les Magpies en février dernier et était annoncé du côté de Manchester depuis, mais son arrivée a été retardée par les négociations entre les deux clubs portant sur la compensation financière à verser à Newcastle. Cependant, après plus de quatre mois, un accord a enfin été trouvé.…

JR pour SOFOOT.com