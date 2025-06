Malgré sa victoire, Faure ne parvient pas à réconcilier le PS sur sa relation à LFI

information fournie par AFP • 15.06.2025 • 18:32 •

Les orages qui ont touché l'Hexagone vendredi et samedi ont fait deux morts et six départements de l'est sont placés en vigilance orange orage, a averti Météo-France. Une jeune femme blessée vendredi soir à Paris est décédée, a annoncé dimanche le parquet de Paris. ... Lire la suite