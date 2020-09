Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron va recevoir le président ivoirien vendredi à Paris Reuters • 03/09/2020 à 16:22









MACRON VA RECEVOIR LE PRÉSIDENT IVOIRIEN VENDREDI À PARIS PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron va rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara vendredi à Paris, a-t-on appris jeudi auprès de l'Elysée. Cette annonce intervient alors qu'Ouattara a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat lors de l'élection présidentielle du 31 octobre, ce qui a déclenché des protestations dans son pays. (Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

