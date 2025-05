Macron souhaite une "conférence sociale" sur le financement du modèle social

Emmanuel Macron accueilli mardi soir sur TF1 par le journaliste Gilles Bouleau (D) le 13 mai 2025. ( POOL / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron va demander au gouvernement d'ouvrir "une conférence sociale" avec les partenaires sociaux sur le financement du modèle social et a fermé la porte à un référendum sur la réforme des retraites, mardi soir sur TF1.

Jugeant que "notre modèle social se finance trop par le travail", le président a déclaré souhaiter l'ouverture "dans les prochaines semaines" d'un "chantier" sur le sujet, lors d'un entretien où il était confronté à la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

"Je demande au gouvernement de l'ouvrir avec l'ensemble des forces syndicales et patronales", a-t-il dit, estimant qu'il faut "aller chercher de l'argent en dehors du seul travail" notamment par le biais de la "consommation".

Le président a aussi souhaité l'organisation d'une "négociation" sur "la qualité du travail et l'évolution des formes de travail", alors que "de plus en plus de jeunes (...) ne veulent pas être salariés" et "de plus en plus de seniors" veulent "travailler différemment", selon lui.

Le président de la République était confronté à la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, ici le 4 février 2025 lors d'une manifestation avec des salariés de Renault et Stellantis. ( AFP / Xavier GALIANA )

Emmanuel Macron en revanche a répondu "non" à la demande de Sophie Binet d'organiser un référendum sur l'abrogation de la réforme des retraites qui avait donné lieu à une très large mobilisation dans les rues en 2023 avant d'être mise en oeuvre sans vote du Parlement, par l'article 49.3 de la Constitution, par l'ex-Première ministre Elisabeth Borne.

Le Premier ministre François Bayrou a invité en début d'année les partenaires sociaux à rediscuter de cette réforme qui fait passer de 62 à 64 ans l'âge légal de départ en retraite, en leur promettant de soumettre au vote du Parlement un éventuel accord.

"Il faut aller au bout de cette discussion", a estimé M. Macron. "Si vous étiez préoccupé par le sort de ces femmes et de ces hommes, vous seriez resté autour de la table pour les défendre", a-t-il lancé à la responsable syndicale.

La CGT a claqué la porte de ce "conclave" le 19 mars, après le refus répété de François Bayrou de revenir aux 62 ans. Les discussions se poursuivent depuis avec des cinq des huit partenaires sociaux après les départs également des artisans et commerçants de l'U2P et de Force ouvrière et sont censées aboutir d'ici fin mai.

"On ressort de cet échange sans aucune annonce, pour améliorer" les salaires, les conditions de travail, les retraites ou les indemnités des "travailleurs et travailleuses", a déploré la numéro un de la CGT en conclusion de cet échange.