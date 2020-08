Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron rappelle à Rohani la nécessité d'éviter une escalade au Liban Reuters • 12/08/2020 à 17:01









MACRON RAPPELLE À ROHANI LA NÉCESSITÉ D'ÉVITER UNE ESCALADE AU LIBAN PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a rappelé au président iranien, Hassan Rohani, la nécessité d'éviter une montée des tensions au Liban, annonce l'Elysée. Les deux chefs d'Etat se sont entretenus au téléphone mercredi pour évoquer la pandémie de COVID-19, le dossier du programme nucléaire iranien et la situation au Liban, huit jours après l'explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, aggravant la crise politique dans le pays. Sur ce dernier sujet, le président français a "rappelé la nécessité, pour toutes les puissances concernées, d'éviter toute escalade des tensions, ainsi que toute interférence extérieure et de soutenir la mise en place d'un gouvernement de mission en charge de gérer l'urgence, de mettre en œuvre les réformes politiques et économiques nécessaires, et de répondre aux aspirations du peuple libanais", précise l'Elysée dans un communiqué. (Marc Angrand)

