information fournie par So Foot • 22/05/2024 à 09:58

Macron, l’agent de la République

Aperçu à l’Élysée pour un déjeuner aux côtés, entre autres, d’Emmanuel Macron, Florentino Pérez a sans doute été questionné en long, en large et en travers sur la participation de Kylian Mbappé aux JO. Le président du Real Madrid s’y refuse, mais celui de la République compte le faire changer d’avis. Et si ce n’était tout simplement pas à lui de décider ?

Un déjeuner de la plus grande importance a eu lieu à l’Élysée ce mardi d’après les informations de L’Équipe . Initialement prévu pour célébrer les 120 ans de la FIFA, cet événement a surtout été le moment pour Emmanuel Macron de s’entretenir avec Florentino Pérez. Le président du Real Madrid représentait-il l’Espagne, l’un des pays fondateurs de l’instance ? Il a en tout cas dû être assailli de questions sur le futur de Kylian Mbappé. Si son transfert vers la Maison-Blanche ne fait plus beaucoup de doute, c’est l’incertitude autour de sa présence aux Jeux olympiques qui inquiète les suiveurs, à commencer par le chef de l’État lui-même. Jusqu’à présent, le club aux quatorze Ligues des champions se refuserait à libérer ses joueurs pour les JO, contraignant ainsi les espoirs des Français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et donc de Kylian Mbappé, future recrue.

Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron a indiqué faire tout son possible pour que celui qui porte encore les couleurs du PSG participe à l’événement sportif planétaire organisé par Paris cet été. Alors que trois joueurs de plus de 23 ans sont sélectionnables, pouvoir compter sur Mbappé est un atout considérable sur le terrain, mais également en dehors. Aux côtés des stars comme LeBron James, Simone Biles ou Armand Duplantis, le footballeur français ne vole évidemment pas sa place à cette prestigieuse table au niveau médiatique. La délégation française compte quelques beaux noms parmi lesquels Teddy Riner, Léon Marchand ou Antoine Dupont, mais même la star montante Victor Wembanyama semble ne pas encore avoir la même influence mondiale. Pour autant, militer pour sa sélection en équipe de France olympique devrait être l’affaire des supporters des Bleus, de quelques fans du PSG espérant qu’il perde un peu d’influx avant de commencer son aventure au Real, voire des détenteurs des droits TV de l’événement, mais sûrement pas du président de la République.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com