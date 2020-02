Macron et l'écologie : le poids des images, la légèreté des annonces

Il est arrivé mercredi soir en petit train au refuge de Montenvers, à 1 913 mètres d'altitude, après avoir présidé son quatrième conseil de défense écologique. L'heure est grave. Le vocabulaire, martial. Les moyens (de communication) sont massivement déployés : après un dîner avec des experts du climat, le président gagnera les sommets, jeudi matin, pour contempler devant les caméras le spectacle désolant qu'offre la mer de Glace, délavée par la pluie, sans manteau neigeux, dont le recul accéléré ces dernières années est l'illustration la plus frappante, en France, de l'impact du réchauffement climatique.« Le combat contre le réchauffement et pour la biodiversité est un combat d'aujourd'hui », a-t-il confié à nos confrères du Dauphiné. À quelques semaines des municipales, alors que se profile une vague verte qui risque d'emporter plusieurs candidats de La République en marche, Emmanuel Macron fait barrage : il promet l'action pour la deuxième partie de son quinquennat. Le message relayé par son entourage déborde d'enthousiasme : « On va voir ce qu'on va voir », « Oui, mais quoi, concrètement? ? ». « Deux jours de déplacement, insiste un conseiller. Tous les ministères sont mobilisés. »Des symboles médiatiquesAu pied du Mont-Blanc, la température n'est pas descendue sous les - 10 degrés depuis le 1er octobre ? un record. La planète se réchauffe, inexorablement, et la France est en retard sur ses...