MACRON DEMANDE À NETANYAHU DE RENONCER À SON PROJET D'ANNEXION PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a demandé jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de "s'abstenir de prendre toute mesure d'annexion de territoires palestiniens", rapporte vendredi la présidence de la République. Lors d'un entretien téléphonique, le chef de l'Etat "a souligné qu'une telle mesure serait contraire au droit international et compromettrait la possibilité d'une solution à deux Etats comme l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens", précise l'Elysée. Le gouvernement israélien envisage l'annexion des colonies juives en Cisjordanie, un projet condamné par avance par les Palestiniens, les alliés arabes de Washington, l'Union européenne et les Nations unies. Dans une déclaration conjointe mardi, les ministres des Affaires étrangères français, allemand, égyptien et jordanien ont averti qu'ils ne "reconnaîtraient aucune modification des frontières de 1967", soit avant l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël. Le plan de paix américain pour le Proche-Orient dévoilé en janvier dernier par Donald Trump et accueilli avec un grand scepticisme par la communauté internationale prévoit notamment que les Etats-Unis reconnaîtront la souveraineté israélienne sur ces colonies. (Jean-Stéphane Brosse)

