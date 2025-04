Macron "confiant" dans la libération de Boualem Sansal, sujet d'une "attention particulière" d'Alger

information fournie par AFP • 11.04.2025 • 11:51 •

Les évêques d'Ile-de-France vont plancher pendant un an sur l'accueil dans l'Eglise des nouveaux baptisés, de plus en plus nombreux mais souvent mal accompagnés, a annoncé vendredi l'archevêque de Paris Laurent Ulrich dans un communiqué. Un Concile provincial se ... Lire la suite