Lady Gaga met le feu à Rio pour un méga-concert gratuit

Des fans attendent le méga-concert de Lady Gaga, le 3 mai 2025 à Rio ( AFP / TERCIO TEIXEIRA )

Dès les premières notes de "Bloody Mary", Lady Gaga, entrée en scène dans une robe rouge écarlate, a enflammé une foule en délire samedi sur la plage de Copacabana, pour donner le coup d'envoi de son méga-concert gratuit à Rio de Janeiro.

La popstar américaine, qui ne s'était pas produite au Brésil depuis une tournée en 2012, a ensuite enchaîné avec "Abracadabra", un des titres phares de son dernier album, "Mayhem", lancé en mars.

"J'ai séché plusieurs jours de cours à la fac pour venir ici, Lady Gaga est tout pour moi, je suis fan d'elle depuis 2008", dit à l'AFP Walter Segundo, étudiant de 23 ans arrivé mardi depuis Sao Luis, dans l'Etat brésilien du Maranhao (nord-est), à près de 3.000 kilomètres de Rio.

Tout au long de la semaine, les "little monsters", surnom affectueux des fans de la chanteuse américaine de 39 ans, ont afflué dans la ville célèbre pour son carnaval qui attire des centaines de milliers de touristes du monde entier.

La mairie de Rio table sur un public de 1,6 million de personnes et espère des retombées économiques de 100 millions de dollars, près de 30% de plus que pour le concert gratuit de Madonna au même endroit il y a un an.

Les autorités municipales souhaitent pérenniser cette tradition du méga-concert gratuit en mai, afin de stimuler le tourisme lors d'une période considérée comme basse saison. Le maire Eduardo Paes a déjà laissé entendre qu'il comptait faire venir le groupe de rock irlandais U2, sans préciser de date.

- Rendez-vous manqué en 2017 -

Des fans attendent le méga-concert de Lady Gaga, le 3 mai 2025 à Rio ( AFP / Daniel RAMALHO )

Pour le concert de Lady Gaga samedi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé, avec plus de 5.000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale.

Adulée notamment par la communauté LGBT, l'interprète de "Bad romance" était censée être une des têtes d'affiche du festival Rock in Rio en 2017, mais avait été contrainte d'annuler en dernière minute pour des raisons de santé.

"Mayhem", son huitième album, est truffé de hits comme "Die with a Smile", enregistré avec Bruno Mars, qui lui a valu son 14e Grammy.

Mais le titre préféré d'Alan Jones, coiffeur venu de l'Etat de Santa Catarina (sud), est "Born this way", qui a inspiré un dessin qu'il s'est fait tatouer sur le bras gauche.

"C'est grâce à cette chanson que j'ai commencé à m'accepter tel que je suis", confie ce jeune homme pour qui le billet d'avion pour Rio était un "cadeau d'anniversaire" avant qu'il fête ses 30 ans la semaine prochaine.

Des fans de Lady Gaga avec des éventails à son effigie, le 3 mai 2025 avant son méga-concert à Rio ( AFP / TERCIO TEIXEIRA )

"Je suis arrivée dès 7h40 du matin. Pour l'instant, tout va bien. Ce sera plus compliqué ce soir quand ce sera plein à craquer, mais on va survivre, Lady Gaga mérite bien ça", disait samedi matin Alisha Duarte, 22 ans, qui n'a pas hésité à attendre toute la journée sous le soleil pour voir enfin son idole en chair et en os.