Macron-Castex : la confiance de la population envers le couple exécutif s'étiole

Pendant ce temps-là, l'ancien locataire de Matignon Edouard Philippe demeure la personnalité politique préférée des Français.

Jean Castex et Emmanuel Macron, le 9 juin 2021, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La confiance en Emmanuel Macron et Jean Castex perd deux points en juillet et s'établit respectivement à 34% et 27%, selon un sondage Elabe pour Radio Classique publié mercredi 4 août.

La part des interrogés ne leur faisant "pas confiance pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays" progresse de deux points en un mois en ce qui concerne le chef de l'Etat (61%), de trois points pour le Premier ministre (64%). Le couple exécutif demeure davantage populaire que leurs prédécesseurs au même moment du précédent quinquennat: en août 2016, François Hollande recueillait la confiance de 16% des interrogés, quand le chef du gouvernement d'alors, Manuel Valls, pointait à 20%.

Au classement des personnalités politiques préférées des Français, Edouard Philippe conserve la première place (53%, +5 points), devant Nicolas Hulot.

L'ancien Premier ministre fait le plein chez les sympathisants de La République en marche (92%), mais s'impose également chez les sondés se déclarant proches de LR, parti dont il était membre jusqu'en 2017, où son image est jugée "positive" par 70% d'entre eux (+1 point), à la deuxième place derrière Nicolas Sarkozy.

Edouard Philippe arrive encore à la quatrième position chez les sympathisants de gauche (49%, +6 points), ainsi qu'auprès de ceux du RN (35%, -2 points).

Sondage réalisé par internet les 2 et 3 août auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.