MACRON À LA PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, OÙ EST MORT UN MALADE FRANÇAIS DU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est rendu jeudi matin à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière où un malade français atteint par le coronavirus a succombé dans la nuit de mardi à mercredi. Le président français, qui est accompagné par le ministre de la Santé Olivier Véran, doit rencontrer les personnels soignants de l'hôpital. Il est attendu dans la journée à Naples, pour un sommet avec le président du Conseil italien Giuseppe Conte. L'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus apparu en décembre dans le centre de la Chine. La France compte pour sa part 18 cas de contamination, dont deux mortels. (Michel Rose; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

