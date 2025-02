Logements : l'aide MaPrimeRénov' bénéficiera de 2,1 milliards d'euros de crédits en 2025

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le ministère du Logement a reconnu que l'absence de vote du budget fin 2024, qui bloque de facto le versement des aides depuis le début de l'année, avait involontairement généré des économies sur un plan purement comptable.

"On n'a pas raboté MaPrimeRénov'". La subvention versée par l'Etat pour financer la principale aide publique à la rénovation énergétique des logements s'élèvera à 2,1 milliards d'euros en 2025, a confirmé jeudi 6 février à l'AFP le ministère du Logement à l'issue de l'adoption définitive du budget.

Ce montant, qui équivaut à la somme versée en 2023, est en baisse d'environ 16% par rapport à la version initiale du projet de loi de finances pour 2025 qui prévoyait 2,5 milliards d'euros de crédits de paiement. En 2024, 3,1 milliards d'euros avait été alloués au dispositif dans le cadre de la loi de finances initiale.

"Un réel soulagement"

"On n'a pas raboté MaPrimeRénov'", s'est félicitée la ministre du Logement Valérie Létard dans un entretien à Ouest-France. "On ne touche à rien puisque les paramètres d'attribution des aides et les montants ne changent pas. Sur les crédits de paiement, nous fournissons un effort pour accompagner la maîtrise de la dette publique de 460 millions d'euros", a-t-elle reconnu. "Nous pourrons mobiliser les réserves de l'Anah (Agence nationale de l'habitat, ndlr) si besoin, et nous avons l'engagement de Bercy de pouvoir régulariser tous les paiements en fin d'année", a toutefois ajouté la ministre.

Interrogé, le ministère du Logement a reconnu que l'absence de vote du budget fin 2024, qui bloque de facto le versement des aides depuis le début de l'année, avait involontairement généré des économies sur un plan purement comptable. "Même s'il y a une réduction des crédits de paiement sur l'année 2025, il n'y aura pas de conséquences sur le versement des aides MaPrimeRénov'", a précisé le ministère.

"La dotation de l'Etat à l'Anah baisse et retrouve son niveau de 2023, ce qui amènera notamment l'Anah à puiser dans sa trésorerie", a regretté de son côté l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) dans une note de commentaires. "Après des semaines de montagnes russes, c'est un réel soulagement pour le secteur de la construction. (...) En matière de rénovation énergétique, le maintien du budget de MaPrimeRénov’, grâce à la pression des parlementaires, est un signal positif à reconfirmer d’ailleurs pour 2026", s'est félicitée quant à elle la Fédération française du bâtiment (FFB) dans un communiqué.