Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des champions: Près de 150 interpellations à Paris Reuters • 24/08/2020 à 10:02









LIGUE DES CHAMPIONS: PRÈS DE 150 INTERPELLATIONS À PARIS PARIS (Reuters) - Les forces de l'ordre ont procédé dans la nuit à 148 interpellations pour des dégradations, des violences ou des jets de projectiles à Paris, dont 104 ont donné lieu à des gardes à vue, après la défaite de Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich en finale de Ligue des champions, rapporte lundi la Préfecture de police. Dénonçant "la sauvagerie de certains délinquants", le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait quant à lui état de 16 agents des forces de l'ordre blessés, de 12 magasins attaqués et d'une quinzaine de véhicules dégradés. La préfecture de police signale en outre 404 verbalisations pour non port du masque de protection sanitaire dans des secteurs où il est obligatoire. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.