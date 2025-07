Le succès du poulet fait gonfler les ventes du géant LDC au 1er trimestre

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'appétit pour le poulet profite au leader français de la volaille LDC, qui a annoncé jeudi une hausse de ses ventes au premier trimestre 2025-2026, à 1,68 milliard d'euros, portée par une augmentation des volumes et grâce à des acquisitions.

La maison mère des marques Le Gaulois, Loué et Marie affiche un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% au premier trimestre (de mars à mai 2025) de son exercice décalé par rapport à la même période l'an dernier et de 4,1% à périmètre constant, selon un communiqué.

"La croissance des volumes est également au rendez-vous avec une progression de 7,4% (+1,2% à périmètre identique)": LDC a bénéficié de l'attrait non démenti des Français pour la volaille, devenue pour la première fois en 2024 la viande la plus consommée dans le pays par habitant, devant le porc, selon l'interprofession (Anvol).

Une progression qui confirme, selon le groupe, "la solide dynamique d'activité enregistrée sur le début d'exercice", en particulier par le pôle International qui voit ses ventes s'envoler de 54% à 284 millions d'euros.

L'activité Volaille France, qui représente 69% des ventes du groupe, progresse de 5,5% à 1,16 milliard d'euros.

Cette croissance a "été portée à la fois par la bonne tenue des ventes sur le poulet du quotidien (c'est-à-dire non bio et hors labels, NDLR) et la croissance enregistrée sur les produits élaborés, soutenue par la demande de panés et de produits cuits", selon le communiqué.

Le groupe se félicite aussi des "solides progressions enregistrées en grande et moyenne surface (+5,1% en valeur et +3% en volume) et la croissance de plus de 4% du chiffre d'affaires à marques".

En revanche, dans l'activité Traiteur, "les volumes sont en retrait de 1,1% en raison de la baisse de l'activité surgelés, notamment en plats cuisinés", même si les ventes de la marque phare Marie sont stables.

Le groupe, qui digère à peine des acquisitions en Pologne, en Roumanie et en Allemagne, intégrera dans les prochains mois le groupe Pierre Martinet, un des leaders de la salade composée au rayon libre-service, acquis fin mai.

LDC "reste pleinement confiant dans sa capacité à atteindre avec un an d'avance l’ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-2027": "franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires" annuel.