Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye: Macron accuse Erdogan de violation "gravissime" des engagements de Berlin Reuters • 29/01/2020 à 17:24









LIBYE: MACRON ACCUSE ERDOGAN DE VIOLATION "GRAVISSIME" DES ENGAGEMENTS DE BERLIN PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a accusé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan de "contravention explicite et gravissime" des engagements pris à la conférence de Berlin sur la Libye. La Mission des Nations unies en Libye (Minul) a fait état de "violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes" en dépit des engagements de la conférence internationale du 19 janvier. "Je veux dire ma préoccupation quant aux agissements en ce moment même de la Turquie en contravention explicite avec ce que le président Erdogan s'était engagé à faire lors de la conférence de Berlin, c'est le non-respect de la parole donnée", a dit le président français lors d'une déclaration commune au côté du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, en visite à Paris. "Nous voyons ces derniers jours des navires turcs accompagner des mercenaires syriens arrivant sur le sol libyen", a-t-il ajouté. (John Irish et Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.