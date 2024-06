Les supporters lillois interdits de déplacement... pour un match amical

On reprend les bonnes habitudes !

Le LOSC a dévoilé ce jeudi son programme de matchs amicaux estivaux, qui débutera par une rencontre à huis clos au Domaine de Luchin le 9 juillet face au club belge de Deinze et se bouclera le 30 juillet face à un adversaire qui reste encore à déterminer. Au beau milieu de tout ça, la formation de Bruno Genesio se déplacera quelques jours en Belgique pour affronter La Gantoise, à Gand le 17 juillet, et Genk le 20 juillet. Pour le premier de ces deux matchs, les Lillois devront faire sans leurs supporters, tout bonnement interdits de faire le court déplacement, et ce, même s’il s’agit d’un match on ne peut plus amical. Les services de sécurité belges auraient estimé que la partie serait à haut risque, et le club de La Gantoise a alors tout simplement interdit la venue des fans adverses……

AL pour SOFOOT.com