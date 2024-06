Les supporters français à la recherche du plaisir perdu

L’équipe de France s’échappe du Signal Iduna Park et de la phase de poules sans avoir marqué un but dans le jeu. La partition des Bleus lors de ce premier tour est loin d’avoir égayé les supporters qui ont suivi la caravane tricolore.

Les trois coups de sifflet viennent de retentir. Les mains sur les hanches, l’œil hagard, Kylian Mbappé et consorts scrutent les tribunes, sans doute pour trouver des réponses à une partie qu’ils ont laissée filer contre des Polonais, déjà qualifiés, et longtemps apathiques. Certains cherchent du regard leur famille au-dessus du banc de Didier Deschamps, d’autres se dirigent naturellement vers la tribune bleue… Les bras déjà levés, prêts à remercier la dizaine de milliers de supporters français qui se sont déplacés jusqu’à Dortmund, dans l’est de l’Allemagne. De l’autre côté des barrières, Jérémie, tunique toute neuve floquée Camavinga sur le dos, n’est pas du genre à rechigner sur les applaudissements. « Surtout, quand on n’est pas bon. » Mais celui qui est venu de Rouen pour suivre les Bleus lors des trois premiers matchs du parcours tricolore sort de la phase de poules « un peu frustré » . « On n’a pas vu un but dans le jeu… en 270 minutes. » Aux abords du stade, Gauthier partage cet arrière-goût de privation : « Je comprends Deschamps quand il dit qu’il est payé pour gagner. Il a raison, et je suis prêt à gagner l’Euro en jouant mal. Mais sur le moment, tu as payé ta place, le billet d’avion, tu sors de ce match, tu as les boules. » Voilà que le serpent se remet à se mordre la queue… L’éternel débat autour du jeu de l’équipe de France revient sur le devant de la scène…

Si j’avais été devant ma télé, j’aurais éteint. J’ai eu l’impression de voir un match de handball.…

Par Hugo Lallier, à Dortmund pour SOFOOT.com