Les permis de construire pour des logements progressent légèrement en janvier

Le nombre de permis de construire accordés pour des logements a légèrement augmenté en janvier, de 1,5% sur un mois, pour s'établir à 29.000, selon les données provisoires publiées vendredi par le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation.

Ce niveau se situe encore 25% en-dessous du niveau moyen des douze mois précédant la crise sanitaire du Covid de 2020, rappelle le Service des données et études statistiques du ministère (SDES).

Au cour des douze derniers mois, de février 2024 à janvier 2025, 332.100 logements ont été autorisés à la construction, soit 11,4% de moins que lors des douze mois précédents et 28% de moins qu'au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis plus de deux ans du fait de la hausse des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages et de la fin de mesures de soutien au crédit et à l'investissement locatif.

Dans le détail, 10.100 permis de construire octroyés en janvier concernent des maisons individuelles (-2% par rapport à décembre) et 19.000 autorisent des logements en immeuble et en résidence (+3,5% par rapport à décembre).

Le nombre de logements dont la construction a débuté en janvier a fortement baissé de 20% par rapport au mois précédent, pour tomber à 24.800 mises en chantier. Ce niveau est équivalent à celui de novembre 2024, le mois de décembre avait connu un rebond soudain.

Sur douze mois glissants, 294.500 chantiers de logements ont débuté, 1,3% de moins qu'entre février 2023 et janvier 2024, et 24% de moins qu'au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire.

Une révision des mises en chantier est effectuée chaque début d'année et le ministère indique avoir révisé à la hausse de 51.200 le nombre de chantiers débutés de 2020 à 2024.

Le SDES comptabilise désormais 370.200 chantiers commencés en 2020, 415.400 en 2021, 398.900 en 2022, 307.700 en 2023 et 290.800 en 2024.

Le précédent chiffre annoncé en janvier pour l'année 2024 était de 263.100, en baisse de 11,1% sur un an.

Finalement, les mises en chantier en 2024 ont reculé de 5,5% par rapport à 2023, selon la nouvelle estimation.

Le ministère souligne que "les estimations des mises en chantier restent fragiles sur la période récente en raison d'un taux de collecte très partiel".