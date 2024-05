Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Et voilà, c’est déjà fini. Ce dimanche soir (21h) marque la fin du cru 2023-2024 de notre bonne vieille Ligue 1. Avant de lui dire au revoir et de s’ennuyer jusqu’à la reprise, tour d’horizon des enjeux de l’ultime journée dans l’Hexagone.

Qui de Lille ou de Brest complétera le podium ?

Paris premier, Monaco deuxième, c’est bon c’est fait. Les feux des projecteurs seront surtout braqués ce dimanche soir sur cette fameuse troisième place, auparavant périlleuse, qui est devenue assez sexy avec le nouveau format de la Ligue des champions, puisque désormais directement qualificative pour la C1. Nul doute que les Lillois (3 es , 58 points +18) et les Brestois (4 es , 58 points +16) vont se livrer une ultime bataille à distance sans répit. Car vous l’aurez compris : cette saison, c’est la 4 e place qui est synonyme de tour préliminaire, de potentiel barrage et donc d’un mois d’août d’ores et déjà dantesque. Alors pour profiter tranquillement des J.O., il va falloir faire le boulot dès ce dimanche soir. Le programme ? Lille, meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, reçoit l’OGC Nice, qui n’a plus rien à jouer, tandis que Brest est attendu chez l’équipe à battre de cette fin de saison, Toulouse.

Un duel à trois pour l’Europe

À une vingtaine de jours des élections européennes, la bataille fait déjà rage dans le monde du ballon rond afin de connaître les heureux élus qui représenteront la France à l’échelle continentale. Lens (6 e , 50 pts, +8), Lyon (7 e , 50 pts, -7) et Marseille (8 e , 47 pts, +10) se disputent la 6 e et même la 7 e place qui pourrait être qualificative pour la C4 en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France. Les Sang et Or partent donc de la ligne de départ avec quelques mètres d’avance : si les hommes de Franck Haise s’imposent à Bollaert face à Montpellier qui est déjà en vacances, leur 6 e place sera assurée grâce à leur différence de but ultra-favorable. Pour espérer griller la politesse aux Artésiens, l’OL devra vaincre Strasbourg et espérer un faux pas des Lensois. Les Marseillais, eux, devront s’en remettre à la grâce du ciel en battant Le Havre à l’extérieur – les Olympiens sont actuellement la pire équipe de l’élite loin de leurs terres, à égalité avec Clermont – tout en espérant voir Lens ou Lyon

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com