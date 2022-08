Les consommateurs en zone euro craignent la stagflation, selon une étude la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) révèle que les consommateurs européens anticipent une inflation de 5 % pendant les 12 prochains mois.

Le siège de la Banque centrale européenne, à Francfort en Allemegne. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Des anticipations plutôt pessimistes. Selon une nouvelle enquête mensuelle de la Banque centrale européenne publiée jeudi 4 août, les consommateurs de la zone euro prévoient dans les douze mois à venir une stagflation, cocktail d' inflation élevée et de croissance atone .

L'enquête réalisée au cours du mois de juin révèle que les consommateurs en zone euro anticipent de façon médiane u ne inflation de 5 % pour les 12 mois à venir , tandis que la croissance devrait être négative de 1,3 % sur la même période, ce qui suggère une période de déflation dans la zone utilisant la monnaie unique.

Evolution des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) depuis 2008, avec l'entrée en vigueur d'une hausse mercredi ( AFP / )

La BCE va désormais publier chaque mois cette enquête désignée "CES" (Consumer Expectations Survey), basée sur un questionnaire en ligne auprès d'environ 14.000 consommateurs âgés de 18 ans et plus dans six pays : Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie et Pays-Bas. Ces pays représentent 85 % du PIB et 83,8 % de la population de la région. "L'enquête nous aide à poursuivre notre mission de stabilité des prix en améliorant la base analytique de l'analyse économique et monétaire de la BCE", indique l'institution dans un communiqué.

La BCE veut ramener l'inflation à 2 %

Les gardiens de l'euro peuvent à leur tour avoir une meilleure compréhension des "vulnérabilités financières" chez les ménages et des "défis à la stabilité financière", selon le communiqué, et ce au moment où a été décidée en juillet la première hausse des taux depuis onze ans pour faire face à la flambée persistante des prix. Cet inversement historique de la politique laxiste menée pendant les années de crise doit conduire à ramener l'inflation à l'objectif de la BCE de 2%, contre un sommet à 9,6% sur un an en juillet dans la zone euro.

Evolution de l'inflation en zone euro depuis le début des estimations de l'indicateur par Eurostat en 1997 ( AFP / )

L'enquête de la BCE montre pourtant que les consommateurs anticipent une inflation à 2,8 % dans trois ans, contre 2,5 % en mai, se situant donc toujours en dehors des clous du mandat de l'institution monétaire . Cela pourrait nuire à la consommation, qui a été un pilier de la croissance pendant la reprise post-Covid, avant que la guerre en Ukraine ne vienne amplifier les perturbations des chaînes d'approvisionnement et renchérir les prix d'énergie et de tout un panier de biens.