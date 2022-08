"L’inflation forte va continuer à augmenter jusqu’à la fin de l’année", affirme Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie a précisé que cette hausse dépendait de la suite de la guerre en Ukraine et "des décisions qui seront prises sur le gaz".

Bruno Le Maire à Paris le 29 juillet 2022. ( AFP / Alain JOCARD )

Invité sur RTL , jeudi 4 août, Bruno Le Maire a prévenu que l'inflation " va continuer à augmenter jusqu'à la fin 2022 ". "J'ai bon espoir qu'au début de l'année 2023 (...) on ait un reflux de l'inflation, parce qu'on a diversifié l'approvisionnement énergétique, on a trouvé du gaz ailleurs et on a trouvé du pétrole ailleurs", a-t-il assuré.

"On n'est jamais sûr, je dis simplement que nous prenons toutes les dispositions (pour infléchir l'inflation) avec la réorganisation des chaînes de valeurs, les décisions de la politique monétaire de la banque centrale européenne", a expliqué le ministre.

6,1% en un an

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de janvier 2017 à juillet 2022 ( AFP / )

Bruno Le Maire a aussi précisé que les chiffres de l'inflation allaient dépendre de "ce qui va se passer en Ukraine et des décisions qui seront prises sur le gaz". L'inflation en France a encore progressé en juillet, atteignant 6,1 % sur un an , selon les estimations publiées fin juillet par l'Insee. Elle augmente de 0,3 point par rapport à juin, et n'avait jamais été aussi élevée depuis 1958. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 %, un rythme moins élevé qu'entre mai et juin (+0,7 %).

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de janvier 2017 à juillet 2022 ( AFP / )

Après trois semaines de débats, le Parlement s'apprête à adopter définitivement le second volet du texte sur le pouvoir d'achat , qui comporte un nouveau lot de mesures face à l'inflation.

Les textes programmés concernent la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la redevance audiovisuelle , la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre puis 10 en novembre-décembre.