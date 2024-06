Les Balkans font parler la poudre

Un journaliste kosovar exclu, une enquête ouverte contre les supporters serbes, une plainte déposée par la Serbie, un joueur albanais qui insulte la Macédoine du Nord... Y a pas à dire, les Balkans font parler d’eux à l’Euro, et par forcément pour le football, même si ela fait pourtant longtemps que celui-ci est y lié aux revendications politiques.

En 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait qu’il ne fallait pas « politiser le sport ». Cela semble raté pour cet Euro. Outre les prises de parole des Bleus autour des élections législatives, les tensions existant dans les Balkans rythment également la compétition. Preuve de ces tensions : la Serbie a annoncé jeudi dernier qu’elle demandait à l’UEFA de punir les fédérations croate et albanaise pour des chants anti-serbes entonnés lors du match entre les deux pays, faute de quoi elle quitterait le tournoi. En réaction, des Serbes ont scandé des slogans contre l’indépendance du Kosovo en marge de la rencontre entre la Slovénie et la Serbie, ce jeudi. Cette haine réciproque, c’est l’héritage d’un État désormais disparu : la Yougoslavie.

L’Origine du mal

La Yougoslavie était un État fédéral, créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui comportait six républiques : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie ; ainsi que deux régions autonomes : le Kosovo et la Voïvodine. Le projet de la Yougoslavie était de réunir des nations, cultures et religions différentes autour d’une même fédération. Le hic, c’est que les frontières de ces différentes républiques yougoslaves ne correspondaient pas à des communautés nationales unifiées : il existait d’importantes minorités serbes en Croatie et en Bosnie par exemple, ou encore une importante minorité croate en Slovénie.…

Par Jules Reillat pour SOFOOT.com