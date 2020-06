Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les aides publiques ont évité une chute de 22% des revenus des ménages, selon la BCE Reuters • 17/06/2020 à 10:46









FRANCFORT, 17 juin (Reuters) - Les aides publiques mises en place par plusieurs pays de la zone euro depuis le début de la crise du coronavirus ont permis d'éviter la majeure partie des pertes de revenus des ménages et celles-ci sont en train de s'estomper rapidement, montre mercredi une étude de la Banque centrale européenne (BCE). Sans les divers mécanismes de compensation de l'impact du chômage partiel, les ménages de la zone euro auraient pu subir une chute de 22% des revenus du travail mais ce recul a été limité à environ 7%, précise la BCE dans son dernier Bulletin économique. Et avec la levée rapide des mesures de confinement, la perte de revenu net du travail pourrait revenir à 3%, ajoute-t-elle. Les économistes de la BCE estiment à plus de 35 millions le nombre de salariés concernés par des mesures de réduction du temps de travail ou de chômage temporaire dans les cinq principales économies de la zone euro. Les mécanismes mis en oeuvre, qui avaient déjà permis à l'Allemagne de sortir plus vite de la récession que ses voisins en 2009, préservent à la fois l'emploi, le pouvoir d'achat et les marges des entreprises, ce qui facilite la reprise, souligne l'étude la BCE. "La réduction de l'incertitude sur les revenus des ménages est un canal supplémentaire permettant aux politiques publiques de contribuer à compenser les effets défavorables de la pandémie de coronavirus sur les dépenses des ménages", explique-t-elle. (Marc Angrand)

