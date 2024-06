Le récap du jour : nuls et culottés

Des masques en hommage à Mbappé, le retour d'un autre miraculé et des altercations : les groupes C et D ont donné leur verdict. Voici tout ce qu’il s’est passé ce lundi 24 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

En tant normal, les troisièmes journées de chaque phase de groupe sont toujours propices aux scénarios les plus fous, car les quatre équipes sont sur le terrain en même temps. Bref, pas le temps de calculer. Et c’est peut-être ce qui a manqué à l’équipe de France. Les Bleus n’ont pas réussi à se défaire de la Pologne (1-1), la faute, notamment, à un réalisme toujours pas au rendez-vous et (si on suit l’avis de Deschamps) un gardien polonais en feu. L’Autriche et les Pays-Bas, eux, ont rattrapé ce manque d’efficacité en trouvant le chemin des filets par cinq fois avec un mano à mano haletant (2-3). Celui permet aux Autrichiens de terminer en tête du groupe D, devant la bande de Didier Deschamps. Ce mardi soir, les équipes ont été enthousiasmantes : Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie se sont terminés sur deux scores nuls et vierges. Les Three Lions sortent en tête sans se rassurer, devant le Danemark et la Slovénie, qui ont eu besoin de relire le règlement de l’UEFA pour savoir comment se départager.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Josip Iličić

Victime d’une dépression, Josip Iličić a longtemps été éloigné des terrains. Invité surprise de la liste slovène pour l’Euro 2024, l’ancien magicien de l’Atalanta a foulé la pelouse pour la première fois de la compétition contre l’Angleterre. Un petit quart d’heure de jeu à se mettre sous la dent, mais largement suffisant pour reconquérir les cœurs des amoureux de foot, qui se souviennent avec émotion de sa saison 2019-2020 à Bergame. Entré sous les « Jojo » d’un public acquis à sa cause, il a fait le dos rond, comme tous ses compatriotes, pour arracher une qualification en huitièmes historique.…

Par Léo Tourbe, Enzo Leanni, et Clément Garvard, à Dortmund pour SOFOOT.com