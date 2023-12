information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 22:57

Le président de l’Argentine offre un maillot de Boca Juniors à Emmanuel Macron

Il aurait préféré un maillot de l’OM, mais bon…

Récemment élu président de l’Argentine, Javier Milei fait peu à peu connaissance avec tous ses homologues internationaux. Le tour d’Emmanuel Macron est arrivé, et le locataire de l’Élysée a eu droit à une petite attention de la part de son collègue climatosceptique : une tunique dédicacée de Boca Juniors. Milei, qui a joué gardien de but dans sa jeunesse, s’est empressé de partager le cliché sur X : « Merci beaucoup pour votre photo avec le maillot de Boca Juniors et ma phrase “VIVE LA LIBERTÉ BORDEL !!!” » …

QB pour SOFOOT.com