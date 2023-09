Le marché des Puces de Saint-Ouen: nous l’avons testé pour vous!

Les différents marchés des Puces de Saint-Ouen sont incontournables pour les chineurs à la recherche d’affaires rares, notamment de belles pièces de luxe. C’est également un lieu prisé par les touristes friands de visites insolites. Pour le plaisir des yeux, l’acquisition d’une pièce originale ou une balade au petit bonheur la chance, les Puces de Saint-Ouen vous raviront. Voici 5 adresses et l’avis de leurs fans qui nous en ont parlé.

A Vintage Touch, le stand créé par deux experts de la mode

En plein Marché Vernaison, le plus ancien marché des Puces de Saint-Ouen (136 avenue Michelet), Sacha et Bryan ont ouvert un stand où se précipitent tous les passionnés de vêtements vintage. Ces deux spécialistes de la mode vous accueillent dans leur boutique orange décorée avec des drapeaux datant de la Libération. Toute l’année, ils chinent en France et dans le monde les pièces rares et cultes. Vous trouverez toutes sortes de trésors allant du vêtement militaire à la veste épaulée style année 1980, en passant par la jupe vichy rendue immortelle par Brigitte Bardot.

Sacha et Bryan vous conseillent. Ils ne sont pas partisans du total look vintage mais bel et bien de la “Vintage Touch” qui va apporter classe et originalité à toutes les tenues. Nous y avons rencontré Dimitri qui vient chiner ici une fois par mois, il témoigne: “Sur ce stand, j’ai trouvé des merveilles; je craque toujours pour une pièce. Ma dernière acquisition est une veste signée Jean-Paul Gaultier sortant tout droit des années 1980.”

The Duke, pour tous les amoureux de l’Amérique vintage

Voici une boutique incontournable. Ellie l’a ouverte il y a 12 ans pour faire renaître le style des puces des années 1970. À l’époque, les chineurs s’arrachaient les vêtements militaires américains. The Duke, situé dans le Marché Vernaison (allée 1, stand 37), vous propose le meilleur du vintage américain.

Vous y trouverez des vêtements, des accessoires, mais aussi des objets datant des années 1920 aux années 1960. Veste d’aviateur, chemise hawaïenne, paire de Ray-Ban ou superbes Santiags, si l’Amérique vintage vous fait rêver, vous serez à la fête chez Duke. C’est le cas de Dorothée que nous avons croisée alors qu’elle venait d’acheter un jean des années 1950. Elle nous a confié: “Je suis fan de James Dean, de Marilyn et des films américains des années 1950 et 1960. Chez Duke, je trouve des pièces qui me permettent de revivre cette époque de rêve.”

Les Merveilles de Babellou, le meilleur du luxe à la française

Certains se damneraient pour posséder un tailleur Chanel des années 1960, un bracelet signé Christian Lacroix ou le fameux sac Birkin d’Hermès . Isabelle Klein est une spécialiste des vêtements et accessoires de luxe. Les Merveilles de Babellou (Marché Paul Bert, allée 1, stand 12) vous proposent le meilleur de la mode française et une large collection d’accessoires de luxe. Isabelle Klein est même devenue une spécialiste reconnue en matière de bijoux de mode.

Sophie, une fan de mode française, nous a donné son avis sur ce stand haut de gamme: “Je viens ici d’abord pour le plaisir des yeux. Tout est beau, raffiné et luxe. Les prix ne sont pas à la portée de tous les budgets, mais je préfère me faire plaisir de temps en temps avec un modèle de qualité que consommer sans modération de la mode bas de gamme.”

À noter Les différents marchés des Puces de Saint-Ouen sont ouverts au public le samedi et dimanche de 10h à 17h30 et le lundi de 11h à 17h. Le marché Dauphine, le marché aux vêtements Malik et le marché Malassis sont ouverts le vendredi en journée. Les marchés Paul Bert-Serpette et Vallès sont ouverts le vendredi matin.

Remix Gallery, la pureté du design des années 1980

Remix Gallery a ouvert ses portes en 2015 dans une des rues du marché Paul Bert (96-110 rue des Rosiers). Valérie et Antoine, les fondateurs, sont des passionnés du design français des années 1980-1990 et la collection qu’ils vous proposent est impressionnante. Ils se sont spécialisés dans le travail du grand designer de cette époque, Philippe Starck.

Mais vous pouvez y trouver aussi des chaises signées Christian Duc, du mobilier conçu par Andrée Putman ou des chandeliers vendus à l’époque chez “En attendant les Barbares”. Sidonie, une nostalgique de ces grandes années du design, nous a expliqué: “Il m’est arrivé de penser à un objet précis que j’avais aimé dans ma jeunesse et de le décrire à Valérie et elle s’est fait fort de le chercher et de le trouver pour moi. J’ai été très émue de retrouver ainsi le lampadaire Tempête & Lune signé Jean-Charles de Castelbajac.”

Vintage Vibes, le plus beau de la fripe au meilleur prix

Dans une discrète allée du Marché Vernaison (99 rue des rosiers), Vintage Vibes a été créé pour lutter contre la surconsommation et les dégâts liés à la fast fashion. Ici, vous pouvez trouver des vêtements qui vous ressemblent et leur donner une seconde vie. Du t-shirt blanc et Levis 501 aux fameuses tenues de travailleur Carhartt, tous les styles sont représentés pour avoir un look tendance et original. Vous trouverez aussi toutes sortes de t-shirts collectors affichant des groupes de rock, des grands moments de cinéma ou des destinations emblématiques.

Léon y fait régulièrement ses courses et nous en a parlé: “Je viens chez Vintage Vibes pour trouver des cadeaux originaux qui s’adaptent aux différentes personnalités. J’ai ainsi offert un t-shirt Daft Punk à mon petit frère et un autre Honolulu à ma cousine.”

