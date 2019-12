Le Kenya monte en première ligne contre l'évasion fiscale

Le Kenya fait un pas de plus dans la lutte contre l'évasion fiscale. Fin novembre, l'ambassadrice kényane en France, Judi Wakhungu, a signé, lors de la 10e réunion annuelle du Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales, une convention multilatérale dédiée. Objectif : mettre fin à l'évasion fiscale des entreprises multinationales, de plus en plus nombreuses à s'installer dans le pays est-africain. Cette signature, qui s'ajoute aux 90 autres juridictions ayant adhéré à cet accord, permettra au Kenya d'intégrer des initiatives de collaboration internationale sur le sujet, pour, entre autres, « prévenir l'érosion de l'assiette fiscale et le transfert des bénéfices », a fait savoir Judi Wakhungu. Grâce à cette convention élaborée en 1988 par le Conseil de l'Europe et l'OCDE, le pays « montre la volonté de protéger sa base d'imposition contre le chalandage fiscal », explique une experte en fiscalité. Et opère également une remise à plat des 14 conventions bilatérales signées auparavant avec d'autres États.Malgré des retombées positives, celles-ci n'ont pas permis jusqu'ici au Kenya de réellement lutter contre les stratégies d'évitement de l'impôt. D'après la Kenya Revenue Authority, Nairobi a déjà perdu 53 milliards de shillings dans des affaires d'évasion fiscale ? relatives aux entreprises et aux particuliers ? au cours du nouvel exercice ouvert en juillet 2019. Sur la radio...