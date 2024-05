« Le foot finira par réapparaître en Nouvelle-Calédonie, c’est sûr »

Depuis le début de semaine, la Nouvelle-Calédonie est en proie à des émeutes meurtrières (cinq décès) ayant plongé ce morceau de France niché en plein Pacifique dans le chaos. Installé à Nouméa depuis l’automne 2022, le sélectionneur calédonien Johann Sidaner a tout de même pris le temps de raconter un quotidien chamboulé à quelques semaines de la Coupe d’Océanie des nations à laquelle les Cagous sont censés participer.

Tout simplement, face à cette situation extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie, comment vas-tu ?

On a connu le Covid en France, d’une certaine manière, ça se rapproche un peu de ça avec, ici, les violences en plus. Nous sommes confinés. J’ai la chance d’habiter dans les quartiers sud de Nouméa plutôt épargnés. Mais c’est très anxiogène. Mes enfants ne vont plus à l’école, tout est fermé. On est dans le doute, on ne sait rien ou presque. Le haut-commissaire (Louis Le Franc, équivalent du préfet en métropole, NDLR) a pris quelques fois la parole, mais sur les réseaux sociaux, il y a plein de désinformation. J’ai dit aux enfants de couper. Je ne suis ici que depuis 18 mois, je ne connais pas encore toute la situation calédonienne, mais j’ai créé quelques liens avec des personnes qui peuvent m’informer. Cette situation n’est facile à vivre pour personne. On sort juste pour tenter de se ravitailler. Ma femme travaille à l’hôpital, au Médipole de Koutio (à 15 km du centre de Nouméa) , mais elle n’a pas pu partir, car c’était trop dangereux, toutes les routes étaient bloquées. Hier, elle a réussi à prendre une navette mise en place par les douanes pour l’amener à l’hôpital et prendre la relève de ses collègues qui ont fait cinq jours de suite.…

Propos recueillis par Florent Caffery pour SOFOOT.com