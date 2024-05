Le conseil lunaire de Marcel Desailly à Kylian Mbappé

The beautiful game c’est bien ça ?

Transparent lors de la défaite du PSG contre Dortmund, Kylian Mbappé prépare certainement déjà ses bagages, à l’heure où l’on attend désormais de savoir quand son arrivée au Real Madrid sera officiellement annoncée. Une signature qui ne devrait pas avoir lieu selon Marcel Desailly, qui conseille au capitaine de l’équipe de France d’aller se remplir les poches en Arabie Saoudite, avant de revenir en Europe au bout d’un an pour préparer la Coupe du monde. « Si l’on pense au business du football, j’irais vers les 350 millions pour un an de l’Arabie Saoudite. Tu reviens la saison prochaine, l’année de la Coupe du Monde, tu n’auras que 26 ans et tu auras joué au football , a lancé le champion du monde 98 . Que veut Mbappé? Il veut jouer au football! C’est ce que je pense en tant que businessman ». Pas question toutefois pour Desailly d’entendre que le niveau n’est pas compétitif en Arabie Saoudite puisque, « les stades sont pleins et que les diffuseurs arrivent en masse ». Imparable.…

JF pour SOFOOT.com