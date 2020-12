Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef de la majorité au Sénat admet la victoire de Biden Reuters • 15/12/2020 à 18:02









LE CHEF DE LA MAJORITÉ AU SÉNAT ADMET LA VICTOIRE DE BIDEN WASHINGTON (Reuters) - Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, a adressé mardi ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire à l'élection présidentielle, au lendemain du vote des membres du collège électoral. Depuis le scrutin du 3 novembre, Mitch McConnell s'était abstenu de reconnaître la victoire du candidat démocrate à la Maison blanche sur le sortant, Donald Trump, un résultat toujours contesté par ce dernier et par une partie du camp républicain. Le collège électoral a confirmé lundi l'élection de Joe Biden par 306 voix contre 232 pour Donald Trump, aucun des "grands électeurs" n'ayant fait défaut au président élu. (Richard Cowan, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

