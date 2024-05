Le chant d'Olise

Auteur d'une excellente saison avec les Eagles de Crystal Palace, Michael Olise fait forte impression dans la Premier League de son pays natal. À 22 ans, le plus English des Français pourrait-il prendre part à l'Euro 2024 avec les Bleus ?

Manchester United voudra vite oublier la soirée du 6 mai 2024. Tout le contraire de Michael Olise et de Crystal Palace, qui ont envoyé un message à toute l’Angleterre en déplumant des Red Devils bien trop tendres (4-0). Aisance technique, percussion, finition chirurgicale : le Français a livré un récital, au point de faire s’asseoir l’expérimenté Casemiro. Ce genre de performance n’étonne plus grand-monde outre-Manche, où l’on commence à être habitué au talent du Bleuet. Sa saison a pourtant été semée d’embûches : blessé aux ischio-jambiers dès le mois d’août, Olise a rechuté en février. Pas de quoi ralentir l’éclosion de l’aiglon de Palace, auteur de neuf buts et de quatre passes décisives en seulement dix-sept matchs de Premier League. Ses stats en font le 5 e joueur le plus décisif par minutes disputées du championnat, étant impliqué sur un but toutes les 83 minutes.

