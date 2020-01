Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Canada veut que les boîtes noires de l'avion abattu en Iran soient analysées en France Reuters • 17/01/2020 à 21:36









LE CANADA VEUT QUE LES BOÎTES NOIRES DE L'AVION ABATTU EN IRAN SOIENT ANALYSÉES EN FRANCE OTTAWA (Reuters) - Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exhorté vendredi l'Iran à envoyer en France les boîtes noires de l'avion de ligne abattu par un missile peu après son décollage de Téhéran. Au cours d'une conférence de presse à Ottawa, Justin Trudeau a jugé que la France était l'un des rares pays capables d'analyser ces enregistreurs de données et de conversations, qui, selon lui, sont fortement endommagés. L'Iran dit avoir abattu par erreur, le 8 février, cet avion de ligne ukrainien à bord duquel se trouvaient 176 personnes, dont 57 Canadiens. "L'Iran n'a pas le niveau d'expertise technique ni surtout les équipements nécessaires pour être en mesure d'analyser rapidement ces boîtes noires endommagées", a dit Justin Trudeau. "Il y a un début de consensus sur le fait que (...) (la France) serait le bon endroit où envoyer ces boîtes noires afin d'en tirer des informations exactes de manière rapide et c'est ce que nous encourageons les autorités iraniennes à accepter", a-t-il ajouté. (Steve Scherer et David Ljunggren; version française Bertrand Boucey)

