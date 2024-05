information fournie par So Foot • 13/05/2024 à 16:35

Le bel hommage d’Annecy à Jonathan Gonçalves après 26 ans passés au club

Arvi pa (ça veut dire au revoir en savoyard).

En 1998, la France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire. Cette même année, Jonathan Gonçalves prenait une licence de football et disputait ses premières minutes avec le FC Annecy. Plus de deux décennies plus tard, le milieu de terrain stoppe l’aventure avec les Haut-Savoyards, après cinq montées, de la R2 à la Ligue 2. Il a vécu son ultime danse à domicile face à Angers (1-2), ce vendredi, entrant pour les quinze dernières minutes de la partie. « Je remercie l’ensemble du club d’avoir fait de ce moment, un moment privilégié pour moi. Ça a été fort, j’ai eu une pensée pour tous ceux avec qui j’ai partagé ce chemin. Ce qui fait que l’aventure est belle, c’est l’aventure humaine, les émotions, les rencontres que j’ai pu faire bien au-delà des résultats sportifs », confiait-il en conférence de presse.…

AD pour SOFOOT.com