Le Bayer Leverkusen finit invaincu, Cologne relégué et Bochum en barrages

Le classement final de la saison 2023-2024 de Bundesliga est officiel !

Et l’incroyable invincibilité du Bayer Leverkusen sur l’intégralité de l’exercice aussi, au passage. Car lors de cette ultime journée de championnat, le champion d’Allemagne a battu Augsbourg (onzième) à domicile grâce à des buts de Victor Boniface (sur un service d’Amine Adli, qui a provoqué l’erreur du gardien adverse en le pressant) et de Robert Andrich (via une madjer) contre un de Mert Komur (sur une perte de balle de… Adli). Derrière, Stuttgart s’en est remis à un doublé de l’inévitable Serhou Guirassy (28 pions en 28 matchs) en plus de Jeong Woo-yeong et Silas Wamangituka qui ont enfoncé le clou sur la fin pour dominer le Borussia Mönchengladbach en récupérant la position du dauphin. Difficiles adieux pour Thomas Tuchel, donc : le Bayern Munich termine troisième de Bundesliga malgré un départ canon face à Hoffenheim avec deux réalisations inscrites par Mathys Tel puis Alphonso Davies dans les six premières minutes. Mais les locaux ont parfaitement réagi par Maximilian Beier, avant de tout renverser grâce à un triplé d’Andrej Kramarić ! Au pied du podium, Leipzig s’est fait rattraper par l’Eintracht Francfort : un penalty de Xavi Simons et un goal de Benjamin Sesko n’ont pas empêché Hugo Ekitike de réduire la marque, avant qu’Omar Marmoush n’égalise sur péno.…

FC pour SOFOOT.com