"LE 11 MAI NE MARQUERA PAS LE RETOUR À UNE VIE NORMALE", DIT MACRON PARIS (Reuters) - Le 11 mai, date du début du déconfinement en France, ne marquera pas le retour à une vie normale dans le pays, frappé par le coronavirus, a souligné vendredi Emmanuel Macron. "Le 11 mai sera une étape importante (...) mais ne sera pas le passage d'un état actuel à la vie normale. Il y aura une reprise qu'il faudra organiser et donc un accompagnement qu'il faudra continuer", a observé le chef de l'Etat lors de la traditionnelle cérémonie du muguet à l'Elysée. "Il est trop tôt pour vous dire que la crise est finie. On va rentrer dans une étape et on va continuer à avancer", a ajouté Emmanuel Macron. Le 11 mai sera une étape, il y en aura d'autres, a-t-il insisté. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé cette semaine que la phase de déconfinement qui doit débuter le 11 mai, à condition que les données épidémiologiques le permettent, serait suivie d'une nouvelle phase de levée des restrictions le 2 juin prochain. Le COVID-19 a fait 24.376 décès en France depuis le 1er mars, a annoncé jeudi soir le ministère de la Santé. (Jean-Stéphane Brosse)

